Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (26), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (26), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.