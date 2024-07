Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (29)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (29) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia, e Marcelo comemora o sucesso de seu plano.

Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele e de Quinota. Marcelo finge apoiar Quinota, e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.