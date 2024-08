Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Artur se preocupa com Blandina, que finge estar mal.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Artur se preocupa com Blandina, que finge estar mal. Deodora convence Ariosto a aceitar Cira. Tia Salete tem uma lembrança do passado. Deodora exige que Cira siga suas instruções. Blandina reclama de seu casamento para Artur. Zé Beltino fala de Blandina para Dracena. Zefa Leonel pensa em desfazer a sociedade com Ariosto, e comenta com Quinota.

Primo Cícero passa mal, e Fé se desespera. Esperança dá um ultimato a Jordão. Blandina diz a Marcelo Gouveia que pode fazer Quinota voltar para ele. Quinota avisa a Ariosto que sua família quer desfazer a sociedade com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.