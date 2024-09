Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe. Os Leonel se preocupam com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó. Nastácio confessa que se tornou sócio do restaurante, e Caridade o beija. Deodora sofre ao constatar que Ariosto não lhe tem afeto. Artur gosta de conhecer o lado sincero de Blandina. Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota.

Vespertino admira Margaridinha, e compara a menina a Tia Salete. Blandina oferece aliança a Seu Tico Leonel contra Ariosto. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio combinam com um mafioso de usar Guilherme Tell para transportar pedras preciosas. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para atrapalhar Tia Salete. Quinota passa mal e Zefa Leonel desconfia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.