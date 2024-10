Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Mania de Você' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta sexta-feira

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai.

Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.