Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (25)

A novela 'Mania de Você' desta quarta-feira (25) vai ao ar às 20:40, após 'Propaganda Eleitoral'. Nesse capítulo, Mavi não conta a Viola que é o dono do empreendimento.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta quarta-feira

Mavi não conta a Viola que é o dono do empreendimento. Ísis fica impactada ao encontrar com Leidi na festa. Mavi pede que Mércia se esconda de Viola. Luma é demitida da empresa de aplicativo e decide procurar Viola. Diana não gosta do interesse de Hugo no namoro de Bruna com Tomás.

Moema insiste para que Rudá volte ao Brasil para ficar com Viola. Viola cede às investidas de Mavi. Rudá avisa a Filipa que irá para o Brasil. Ísis se apavora ao encontrar Leidi na cozinha de sua casa. Viola se depara com Luma em seu restaurante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:40, na Rede Globo.