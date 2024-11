Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Garota do Momento' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 17:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta quinta-feira

Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia. Uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião.

Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:20, na Rede Globo.