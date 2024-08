Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (3) vai ao ar às 19:25, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Furtado vai para o hospital, e Mila se desespera.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Furtado vai para o hospital, e Mila se desespera. Electra, Plutão e Vênus recolhem os pratos dos clientes no restaurante. Nanda entrega dinheiro para um homem misterioso. Marieta ajuda Júpiter a pegar uma roupa íntima no quarto de Lupita. Andrômeda canta uma música para Chicão, que fica arrasado. Tom vê um vídeo de Vênus e Léo juntos.

Guto tenta ter sua primeira noite com Lupita, sem saber da presença de Júpiter no quarto. Ubaiara arma para Leda. Mila culpa Hans pelo estado de Furtado. Murilo insiste para Electra se fingir amiga de Jéssica. Luca recebe o laudo do novo perito. Léo pede que Vênus lhe dê uma chance. Tom e Maya se beijam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:25, na Rede Globo.