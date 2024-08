Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (17) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Brenda explica toda a história sobre a morte de Pedro para Léo.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Brenda explica toda a história sobre a morte de Pedro para Léo. Léo garante para Brenda que não contará nada para Vênus. Ramón estranha a saída de Brenda. Tom se emociona com o carinho de Eva. Plutão se lembra da avó ao ver Frida/Catarina. Nanda decide financiar Ubaiara/Pierre.

Marieta se surpreende ao ver Jules com Leda. Andrômeda beija Ernesto para provocar Chicão. Electra chama Murilo para conversar. Luca se encontra com Jéssica na produtora. Hans orienta Gina a dopar Vênus. Guto exige que Lupita explique seu relacionamento com Memo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.