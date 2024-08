Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (6) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans tenta convencer Frida de sua inocência sobre a sabotagem.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Hans tenta convencer Frida de sua inocência sobre a sabotagem. Léo diz a Vênus que tem uma ideia para melhorar a imagem do restaurante. Tom pensa na possibilidade de ficar com Maya. Hans implora que Frida não revele a farsa para os primos. Furtado conclui que foi Mila quem sabotou o restaurante. Vênus se emociona com o jeito como Léo a trata.

Sheila discute com Andrômeda. Catarina alerta Frida para não se aproximar dos netos. Andrômeda vê Tom e Maya juntos e conta para Vênus. Hans cobra que Ernesto apresse o plano contra Andrômeda. Júpiter e Lupita ficam presos no elevador. Tom e Maya ficam juntos. Vênus e Léo se beijam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.