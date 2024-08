Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (5)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom se desculpa por beijar Maya.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Tom se desculpa por beijar Maya. Vênus fica comovida com o apelo de Léo por uma chance com ela. Hans divulga a notícia sobre a intoxicação no restaurante dos primos. Wilson sugere que Tom fique com Maya. Guto consola Mila. Vênus acusa Hans de sabotar o restaurante, na frente do Conselho que fiscaliza a missão do testamento.

Catarina faz uma ligação misteriosa. Léo vê Otto perto da galeria. Plutão estranha o comportamento de Nanda. Jéssica garante a Mila que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Electra e Murilo têm sua primeira noite de amor. Hans se surpreende ao ver Frida em sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.