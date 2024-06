Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca.

Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca. Otto comenta com seu cúmplice que precisa afastar Netuno/Léo de Vênus. Electra confronta Luca. Mila pede que Jéssica pegue uma roupa de Luca para forjar o vídeo. Chicão mostra o clipe de Andrômeda para Vênus e os irmãos, e todos desaprovam o trabalho.

Lupita fala com Leda sobre Guto. Tom treina Eva na pista de skate. Paulina foge do hospital. Sheila participa da mesma audição que Andrômeda. Começa o evento para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus. Paulina arma um escândalo durante o lançamento, e Vênus se desespera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.