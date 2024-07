Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Chicão tenta ajudar Andrômeda.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Chicão tenta ajudar Andrômeda. Ubaiara se apresenta para Leda com um nome falso. Netuno/Léo foge do cativeiro de Otto e Marta. Andrômeda é ovacionada pela plateia ao vencer o concurso. Hans se surpreende ao ouvir a prima cantando. Júpiter avisa aos irmãos do desaparecimento de Lupita e Guto. Eva teme que Tom e Vênus a abandonem.

Wilson comunica Tom que levou seus exames para serem avaliados por outro médico. Andrômeda ajuda Electra. Plutão marca um encontro com Nicole. Guto cuida de Lupita. Netuno/Léo volta para a Fundação. Nicole descobre que Plutão é um Mancini. Tom decide falar com Vênus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.