Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Tom retira Vênus do chalé e volta para pegar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show. Mila se reconcilia com o pai. Catarina marca um encontro com Furtado. Ubaiara/Youssef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé, e depois cai com dores na cabeça. Vênus ajuda Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, no palco do programa de TV.

Catarina vê Frida falando com Furtado como se fosse ela. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a sala de cirurgia, e Vênus avisa a Maya. Ubaiara/Youssef chega com Leda ao mesmo restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.