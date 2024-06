Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (22)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sônia e Máslova ficam horrorizadas com as ironias de Penha.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Sônia e Máslova ficam horrorizadas com as ironias de Penha. Liara reclama das atitudes de Rodinei. Conrado fica impressionado com Cida, e Isadora percebe. Brunessa vai falar com Rodinei na delegacia. Sônia sofre ao fechar a Galerie.

Penha descobre que Sandro fez as tarefas escolares de Patrick para ensaiar com ele. Conrado e Isadora discutem. Cida pensa em Conrado. Brunessa ameaça revelar um segredo de Humberto se ele não tirar Rodinei da cadeia.

Máslova flagra Humberto saindo do quarto de Brunessa. Penha reclama dos ensaios excessivos de Sandro com Patrick. Epifânia tira Chayene da cama cedo para fazer exercícios. Humberto coage Sarmento a retirar a queixa contra Rodinei.

Penha cogita deixar de ir a uma entrevista com as Empreguetes por causa do concurso de Patrick e Rosário se preocupa. Socorro fala para Chayene que sabe como separar as Empreguetes.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.