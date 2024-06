Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (15)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (15) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rosário fica encantada com Fabian.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Rosário fica encantada com Fabian. Heraldo percebe o entrosamento entre Inácio e Dinha. Ruço não concorda que Sandro inscreva Patrick no concurso de dança sem consultar a ex-mulher. Penha pede para Lygia defender Socorro na audiência contra Chayene.

Sandro convence Patrick a não contar para a mãe que vai participar do concurso. Rodinei cobra a conta dos Sarmento para Sônia na frente de todos na mercearia. Fabian se oferece para ajudar Rosário a procurar um apartamento.

Cida convida Valda para jantar. Sônia demite Liara. Chayene tira satisfações com Fabian e Rosário não gosta. Penha chega em casa com seu carro novo e todos se divertem. Dinha chama Inácio para sair. Máslova se convida para ir a um jantar com os Sarmento e Sônia fica irritada.

Cida vai ao mesmo restaurante que os Sarmento e Sônia se surpreende ao ver Valda com um vestido igual ao seu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.