Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges pede a Zé e Bina que deixem Zuca ir para a fazenda.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Boanerges pede a Zé e Bina que deixem Zuca ir para a fazenda. Zuca quer ficar ao lado de Luís, mas Zé e Bina proíbem. Boanerges vê Justino com Pepa e se espanta ao saber que eles pretendem se casar. Justino provoca Boanerges dizendo que Neco vai ganhar as eleições. Zuca pede que Boanerges a deixe ir para a fazenda cuidar de Luís. Neco percebe que o discurso de Emerenciana mexeu com os caboclos. Generosa toma um susto e chama por Tina e Felício.

Boanerges pede a Zé e Bina que deixem Zuca ir para a fazenda. Bina e Zé permitem que Zuca vá para a casa de Boanerges ajudar a cuidar de Luís. Tina avisa Tobias e Tomé que Generosa está muito triste, pois sua santinha sumiu. Tomé desconfia de Felício, mas ele nega. Emerenciana manda Zuca ter cuidado com a doença de Luís. O advogado garante que vai se cuidar melhor. Emerenciana confessa para Boanerges que deu uma bronca nos caboclos que estavam falando mal dele.

O coronel fica muito zangado, mas depois descobre que o discurso de sua mulher trouxe muita gente para o seu lado. Justino diz aos filhos que vai se casar com Pepa. Mariquinha fica contrariada, mas não fala nada. Neco sugere ao coronel que passe todos os bens para ele e sua irmã e pergunte a Pepa se ela quer se casar assim mesmo. Tomé percebe que Tobias ainda pensa em se vingar de Luís, e diz que vai denunciá-lo se ele fizer alguma coisa.

Zuca aconselha Belinha a não ficar com raiva de Neco. Justino comenta com Tobias que Mariquinha gosta dele. Dr. Teles diz a Boanerges que Luís está muito doente. Dr. Teles diz que a cura de Luís só depende dele e pede que Emerenciana volte a separar as coisas que o advogado usa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.