Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'Filme'. Nesse capítulo, Terê pede ajuda a José Aristides e Ivan foge.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Terê pede ajuda a José Aristides e Ivan foge. Bernardo e José Aristides tiram Serena desacordada de dentro d’água. Luna guia o espírito de Serena de volta até seu corpo. Débora fica furiosa ao saber que Cristina quis afastar Serena de Roseiral, pois sabe que a suspeita do desaparecimento cairá sobre ela. Ela ordena que Ivan tire Rafael do caminho de Cristina, pois assim sua filha ficaria com a fortuna dele. Raul diz a Rafael que vai pedir mais veneno para as formigas, mas não coloca o pedido no correio. Guto mostra a Alexandra onde as joias estão escondidas, mas ela não reconhece o lugar.

Roberval e Dalila não permitem que Ofélia vá morar com eles. Jorge conta para Raul que Olívia pretende pagar as dívidas antes da audiência. Rafael concorda em emprestar o dinheiro a Olívia. Sabina fala para Hélio que seu ex-noivo quer se casar com ela. Felipe pede que Mirella volte para ele. Santos pergunta a Cristina quanto ela quer para assinar o divórcio, e ela exige uma fortuna. Julian inicia a sessão de regressão com Serena, e pede que ela se concentre em Cristina. Serena se lembra do momento em que Luna ganhou as joias, e percebe que Cristina sempre as quis.

Mirella deixa claro para Felipe que não quer namorá-lo nunca mais. Sabina explica para Hélio que gosta dele, mas que só recusará o pedido de casamento do ex-noivo se souber quais são suas intenções. Hélio não sabe o que fazer, pois não acha que poderá sustentar uma família. Jorge diz a Kátia que não está interessado nela e ela fica arrasada. Cristina diz a Rafael que, se ele vender o roseiral, poderá levantar o dinheiro que ela exige. Rafael se recusa. Cristina pede que Rafael fique com ela mais uma noite e afirma que, assim, esquecerá sua vingança.

Rafael lembra que nunca passou a noite com Cristina. Ele manda que Cristina se afaste e ela fica furiosa. Ofélia fica muito nervosa ao ver um mendigo. Rafael diz a Raul que quer pagar as dívidas de Olívia. Felipe pergunta se Nina quer namorá-lo. Alexandra decide sair à procura das joias, pois Guto não pára de atormentá-la. Raul sugere a Rafael que ele venda o roseiral para conseguir o dinheiro que Cristina quer. Rafael pergunta a Raul qual o interesse dele em vender o roseiral.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.