Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'A Cinco Passos de Você'. Nesse capítulo, Eduardo acha que foi um ataque cardíaco, mas Rafael e Hélio acham estranho que Guto tenha falecido logo antes de dar seu depoimento.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Eduardo acha que foi um ataque cardíaco, mas Rafael e Hélio acham estranho que Guto tenha falecido logo antes de dar seu depoimento. O delegado revela a Rafael que Guto comeu um lanche que recebeu de uma pessoa de fora. Ciro explica para Rafael que talvez seja impossível saber se Guto foi envenenado, pois existem poções que não deixam rastros. Serena pede a Rafael que dê um túmulo a Guto, mas ele se recusa. Adelaide diz a Serena que pagará o enterro de Guto. Cristina afirma para Rafael que está arrasada por ele não ter podido descobrir mais sobre a morte de Luna.

Ciro afirma para Agnes que é preciso descobrir quais pessoas sabiam que Guto ia confessar, pois o suspeito estará entre elas. Eduardo decide descobrir o que aconteceu com o exame de Cristina antes de contar a Rafael que ela não estava grávida. Filó aconselha Mirna a exigir que Jorge lhe dê um anel de noivado. Raul manda Jorge descobrir quando vencem as dívidas de Olívia. Crispim vê Kátia tomando banho e desmaia. Cristina recebe alta e volta para casa. Eduardo pede uma cópia do exame de gravidez de Cristina para a clínica.

Ivan ameaça contar ao delegado que foi ele quem levou o lanche a Guto e exige uma recompensa de Débora. Romeu comenta que conhece o delegado, deixando Dalila desconfiada. Ciro conta para Agnes que já conhecia Cristina. Hélio pede a Serena que descubra qual a ligação que eles tiveram em vidas passadas. Hélio explica para Serena que quer se livrar de seu amor por ela, pois sabe que ela jamais o corresponderá. Cristina conta para Débora que tem a sensação de que conhece Ciro de algum lugar e de que ele pode prejudicá-la.

Ciro conta para Agnes que, quando Cristina estava estudando para ser professora, teve um caso com um professor já comprometido. Ciro revela também que este professor era seu irmão e que, antes de falecer, deixou uma carta dizendo que Cristina havia destruído sua vida. Agnes fica tocada com o relato de Ciro e o abraça. Cristina fala para Débora que as jóias de Luna devem estar com Xavier e ela garante que irá recuperá-las.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.