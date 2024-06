Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (11)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'O Amor Dá Trabalho'. Nesse capítulo, Vera fica pasma ao saber que Eduardo é casado.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Vera fica pasma ao saber que Eduardo é casado. Crispim salva a pata Doralice do incêndio, deixando Mirna emocionada. Mirna, Crispim e Bernardo apagam o incêndio. Bernardo aconselha Crispim a esquecer o Santo Antônio e rezar para Santo Expedito. Dalila devolve os livros de contabilidade ao escritório de Abílio. Vera pergunta a Eduardo por que ele mentiu para ela. Eduardo confessa a Vera que sempre a amou. Vitório mostra a Olívia que a reforma do restaurante ficou pronta. Osvaldo descobre que Roberval não tem um terno para se casar e o obriga a usar um do falecido marido de Ofélia. Dalila fica infeliz ao se dar conta de que o dia de seu casamento com Roberval chegou.

Ofélia acorda com dor nas costas e não consegue se levantar do sofá. Vitório, Hélio, Alaor e Abílio carregam Ofélia até a igreja. Osvaldo leva Dalila até o altar. Raul entra na igreja nesse momento. Dalila e Roberval o encaram. Dalila espera que Raul vá falar algo para impedir o casamento. Olívia percebe Dalila olhando para Raul e estranha. Dalila e Roberval se casam. Raul fala para Olívia que não gostou de vê-la fazendo par com Vitório e avisa que lhe tirará Mirella e Carlito se ela se casar novamente. Ciro vê Agnes observando Dalila e Roberval com um ar melancólico e pergunta por que ela nunca mais se casou.

Agnes fica indignada com o atrevimento de Ciro. Cristina manda Guto ir à festa do casamento para deixar Rafael fique com ciúmes. Guto pergunta a Serena se ela está gostando da festa. Rafael pergunta a Serena se ela conhece Guto. Serena explica para Rafael que não gosta de Guto. Vera fala para Madalena que vai receber a esposa de Eduardo em sua casa e que vai ajudar a cuidar dela. Alexandra, a mulher de Eduardo, e Nair, sua enfermeira, chegam na cidade e Eduardo as leva até a casa de Vera. Alexandra fala para Vera que não gosta dela, deixando Eduardo constrangido. Vera garante a Eduardo que Alexandra não a incomodará.

Cristina manda Raul enviar uma carta anônima para Rafael acusando Abílio de roubar a empresa de rosas. Rafael convida Serena para dançar uma valsa, mas vai embora decepcionado ao perceber que ela não sabe como fazer. Serena fica arrasada. Felipe diz a Rafael que ele magoou Serena e o aconselha a voltar para a festa. Dalila estende um varal na metade da cama de casal e avisa Roberval que cada um vai ficar de um lado. Guto convida Serena para dançar. Terezinha e Eliete insistem para que ela aceitar. Rafael vê Serena dançando com Guto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.