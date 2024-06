Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (3)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'Táxi'. Nesse capítulo, Serena sente uma forte dor no peito ao encarar Guto e manda ele não se aproximar dela.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Serena sente uma forte dor no peito ao encarar Guto e manda ele não se aproximar dela. Adelaide entra na igreja e vê a cena. Cristina afirma para Adelaide que não conhece Guto, mas a avó fica desconfiada. Um charreteiro chamado Amarildo conta para Mirna que quer que seu pato Antão se case com Doralice. Mirna joga charme para Amarildo. Serena fala para Zulmira que não conhece Guto, mas sabe que ele é mau. Guto fala para Xavier que precisa descobrir o que Serena sabe sobre ele. Rafael pergunta a Serena o que houve. Serena se lembra que Cristina mandou que ela não contasse suas visões a Rafael, e não diz nada. Cristina insinua para Rafael que Serena pode já ter namorado Guto no passado, e por isso se assustou ao vê-lo. Hélio fala para Osvaldo que teme não ter roupa para ir à festa na casa de Rafael. Osvaldo aconselha Hélio a pedir ajuda a Olívia. Roberval briga com Raul por ele ter lhe oferecido dinheiro para se casar com Dalila. Olívia concorda em emprestar um smoking a Hélio. Roberval pergunta a Dalila por que Raul lhe ofereceu dinheiro para se casar com ela. Eduardo aconselha Rafael a tentar conversar com Serena e descobrir o que houve. Olívia leva Mirella e Carlito ao restaurante do clube e pede os pratos mais caros. Dalila explica para Roberval que está grávida de Raul, mas que eles não podem se casar. Roberval se oferece para casar com Dalila. Olívia solta baratas em cima da mesa depois que termina de comer e diz que vai se recusar a pagar a conta. Rafael pergunta a Serena o que aquele homem significa para ela. Adelaide pergunta a Cristina por que disse que não conhecia Guto. Cristina fala para Adelaide que tem vergonha de admitir que conhece Guto, pois descobriu que já esteve preso. Cristina insinua para Adelaide que talvez Serena já tenha se relacionado com Guto. Adelaide afirma que Serena jamais faria isso, pois é a reencarnação de Luna e não poderia amar outro homem além de Rafael. Rafael pergunta a Serena se ela já teve algum romance com Guto. Serena chora ao perceber que Rafael desconfia dela. Rafael se arrepende de ter desconfiado de Serena. Olívia se recusa a pagar a conta, pois o restaurante está infestado de baratas. Dalila fala para Roberval que quer um pai rico para o seu filho e afirma que não desistiu de casar com Raul.

Rafael conta para Felipe que vai pedir Serena em casamento no dia da festa. Débora fala para Cristina que Serena é mesmo Luna, pois ela se lembrou de Guto. Cristina garante a Débora que vai tirar Serena de seu caminho. Rodriguez demite Vitório. Gumercindo fala para Vitório que viu Olívia soltando as baratas na mesa para não pagar a conta. Vitório fica furioso. Crispim convida Kátia para o casamento de Doralice. Gumercindo anuncia que vai também. Raul garante a Dalila que vai se casar com ela quando terminar de se separar, e a aconselha a ficar com Roberval por enquanto. Hélio descobre que Serena passou mal e vai visitá-la com Terê. Vitório vai tirar satisfação com Olívia. Rafael vê Hélio em sua casa e pergunta o que está fazendo ali. Cristina sugere a Serena que faça o penteado igual ao do retrato de Luna. Hélio explica para Rafael que ele e Terê estão visitando Serena. Rafael confia em Serena e esquece seus ciúmes. Serena acha que Rafael vai gostar de vê-la com um penteado igual ao de Luna. Rafael pede que Luna dê algum sinal que mostre se Serena é mesmo sua reencarnação. Guto vê Terê saindo da casa de Rafael. Terê explica que estava visitando uma amiga. Guto fala para Terê que um dia vai pedir que pegue algo dentro daquela casa. Olívia pensa na discussão que teve com Vitório e fica perturbada. Dalila confessa para Roberval que está preocupada, pois Raul diz que não vai se casar com agora. Roberval se oferece para ser seu marido, mas ela recusa novamente. Osvaldo vê Roberval conversando com Dalila e manda que parar de importunar sua filha. Generosa se interessa por Alaor e ele fica constrangido. Felipe fala para Mirella que a ama. Rafael não gosta de ver Hélio na festa. Cristina afirma que Serena deve ter convidado Hélio. Serena surge na festa com o cabelo e o vestido iguais aos que Luna usava no dia em que morreu. Agnes fica indignada e acusa Serena de ser uma farsante. Rafael manda Serena tirar o vestido e diz que ela parece uma caricatura de Luna. Alguns convidados riem de Serena e ela vai embora correndo. Rafael guarda o anel que ia dar para Serena e desiste de pedi-la em casamento. Cristina fala para Rafael que vai estar sempre esperando por ele. Serena fala para Hélio que não devia ter saído de sua aldeia.

Serena conta para Hélio que achou que seu destino era trazer a alegria de volta para a vida de Rafael, mas agora não sabe mais o que fazer. Cristina afirma para Agnes e Adelaide que Serena escolheu sozinha o vestido e o penteado que queria usar, e não os mostrou para ninguém até a hora da festa. Felipe afirma que Serena não é uma farsante, mas Agnes diz que ele não conhece nada da vida. Olívia afirma para Rafael que talvez haja alguma explicação para o que aconteceu, o aconselha a procurar Serena e deixar que ela se explique. Débora e Cristina riem ao lembrar do vexame que Serena passou. Adelaide acusa Cristina de não ter coração. Cristina fala para Adelaide que quem não tem coração é ela, pois sempre preferiu Luna. Adelaide pergunta a Cristina até onde ela iria para conseguir as joias que Luna ganhou. Cristina teme que Adelaide desconfie que ela roubou as joias de Luna. Hélio se preocupa com Serena. Serena chora por Rafael. Débora garante a Cristina que Adelaide jamais descobrirá nada sobre as joias se ela as mantiver bem escondidas. Eduardo recebe uma de suas cartas misteriosas. Judith consola Eduardo, mas ele afirma que ninguém pode ajudar. Mirna faz os preparativos da festa de casamento de Doralice. Rafael afirma para Eduardo que vai esquecer Serena. Guto exige dinheiro de Cristina. Gumercindo conta para Kátia que ouviu Dalila dizendo que estava grávida. Vitório ouve e conta a Osvaldo. Osvaldo exige que Dalila diga quem a engravidou. Dalila afirma que foi Roberval. Adelaide fala para Rafael que acha que Serena é inocente e o aconselha a procurá-la. Adelaide fala para Rafael dar outra chance a Serena. Rafael fica em dúvida, já que considera o vexame que Serena passou na festa um sinal de que a mestiça não é Luna. Adelaide sugere a Rafael que use o coração para interpretar os sinais que recebe. O botânico procura Serena para trazê-la de volta. Guto exige que Cristina e Débora lhe deem dinheiro. Débora pede dinheiro emprestado a Agnes. Agnes humilha Débora que responde a irmã ter merecido perder Luna. Adelaide pergunta a Cristina se foi ela quem fez Serena usar o mesmo vestido e penteado de Luna na festa. Cristina confessa com a explicação de que seu amor por Rafael justifica tudo. Adelaide decide não delatar Cristina, mas avisa que considera Serena sua neta e vai defendê-la sempre.

Vitório e Osvaldo repreendem Roberval por ter seduzido Dalila. Amarildo leva o pato Antão para se casar com Doralice. Kátia, Elias, Rita e Gumercindo são convidados da festa. Kátia fala para Crispim que Rita é sua irmã. Raul entra na pensão de Divina para procurar Olívia. Dalila o vê e grita seu nome. Olívia estranha que Dalila conheça Raul. Crispim ouve Rita chamando Kátia de mãe. Raul fala para Olívia que conhece Dalila da floricultura. Dalila explica para Roberval que o casamento deles será só de fachada e pergunta se ele aceita assim mesmo. Rafael pede que Serena volte para ele. Serena recusa. Serena acusa Rafael de não aceitá-la como é. Rafael diz que vai contratar alguém para ensinar tudo o que ela precisa saber. Ele dá a Serena o anel alma gêmea, deixando-a emocionada. Serena concorda em voltar para Rafael, mas continuará morando na pensão. Roberval concorda em ter um casamento de fachada com Dalila. Kátia explica para Crispim que Rita a chama de mãe porque a jovem é órfã. Rafael conta para Cristina que fez as pazes com Serena. Cristina fica furiosa, mas disfarça. Débora garante a Cristina que elas vão conseguir fazer Rafael esquecer Serena. Débora dá a Cristina o dinheiro que pegou com Agnes e sugere que, em vez de entregá-lo a Guto, pague alguém para dar uma lição nele. Rafael confessa para Hélio que tem ciúmes dele, mas que vai tentar confiar em Serena. Hélio fica satisfeito com a atitude do botânico. Crispim vê Amarildo pegando na mão de Mirna durante o casamento dos patos. Felipe pede que Rafael ajude Olívia. Divina leva Dalila para comprar um vestido de noiva na loja de Madalena, mas descobre que são caros demais. Rafael quer que Olívia dê aulas de etiqueta a Serena. Olívia concorda e diz que vai usar o dinheiro das aulas para montar um restaurante. Roberval fala para Dalila que vai se casar porque a ama e que um dia ela aceitará seu amor. Serena fala para Hélio que tem medo de não aprender todas as coisas que Rafael quer que ela saiba. Cristina contrata Ivan para dar uma lição em Guto.

