Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Lucicreide Vai pra Marte'. Nesse capítulo, Vitório fala para Olívia que gostaria de namorá-la.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Vitório fala para Olívia que gostaria de namorá-la. Olívia diz a Vitório que tem classe demais para namorar um cozinheiro, deixando-o furioso. Kátia marca um encontro com Raul na boate. Gumercindo ouve e conta tudo para Rodriguez. Felipe pergunta a Elias se é possível que Luna tenha reencarnado em Serena. Dalila chora nos braços de Roberval, contando que Raul não tem a menor consideração por ela. Vitório acaba beijando Olívia. Divina pega os dois no flagra. Guto diz a Cristina que vai acabar com Serena se ela souber do seu envolvimento com a morte de Luna. Rafael pergunta a Bernardo se ele acha que Serena e Guto já se conheciam. Serena vê o reflexo de Luna no espelho e pergunta a ela quem é Guto. Luna conta para Serena que Guto foi responsável por sua morte. Luna manda Serena tomar cuidado com Guto.

Cristina convence Guto que a melhor maneira de lidar com Serena é conquistando-a. Bernardo afirma para Rafael que não importa se Serena já conhecia Guto, pois é dele que ela gosta. Serena pede a Luna que diga se elas são a mesma pessoa. Cristina entra no ateliê antes que Luna possa responder. Divina acusa Olívia de estar tentando conquistar Vitório. Olívia fica indignada e expulsa Vitório e Divina de sua casa. Divina e Ofélia falam para Mirella que Olívia é uma destruidora de lares. Mirella fica furiosa. Elias dá um livro a Felipe para que ele aprenda mais sobre reencarnação. Mirella e Carlito apoiam Olívia, que se sente humilhada por Divina. Mirna percebe que Crispim está se aproximando da casa e manda o rapaz da venda se esconder embaixo da cama. Rafael e Serena falam para Cristina que não querem fazer uma festa de casamento.

Cristina acha que uma festa seria o lugar ideal para Guto beijar Serena e decide que vai fazer uma de qualquer jeito. Serena diz a Rafael que sabe que Guto é perigoso. Rafael pede que Serena não fale mais em Guto. Vitório admite para Hélio que está apaixonado por Olívia. Hélio aconselha Vitório a lutar para ficar com Olívia. Olívia conta para Mirella que sente por Vitório algo que jamais sentiu por homem algum. Mirella afirma para Olívia que ela tem direito de ser feliz. Vitório tenta falar com Olívia, mas Carlito manda que ele se afaste dela. Crispim ouve um barulho no quarto de Mirna e decide ir investigar. Cristina diz a Eduardo que quer dar um jantar para apresentar Alexandra à sociedade. Eduardo concorda. Olívia fica furiosa com Vitório e se tranca dentro de casa, recusando-se a falar com ele.

Crispim encontra o rapaz da venda embaixo da cama de Mirna. O rapaz morre de medo e diz a Crispim que foi Mirna quem correu atrás dele. Mirna fica indignada e manda que Crispim jogue o rapaz no chiqueiro. Felipe fala para Rafael que acredita que Serena seja mesmo Luna. Rafael fica emocionado. Cristina fala para Rafael que quer dar um jantar para Alexandra no restaurante de Olívia. Rafael e Serena concordam com a ideia. Olívia e Vitório pensam sem parar um no outro. Jorge aconselha Vitório a fazer uma serenata para Olívia. Rodriguez vai até a boate e encontra Kátia dançando com Raul. Kátia pede desculpas a Rodriguez e larga Raul para ir embora com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.