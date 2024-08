Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 18:00, após 'Jogos Olímpicos Paris 2024'. Nesse capítulo, Olívia aceita o pedido de Vitório.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Olívia aceita o pedido de Vitório. Divina descobre que Vitório planeja se casar com Olívia e pretende acabar com o namoro dos dois. Olívia pergunta a Mirella e Carlito o que acham de ela se casar de novo. Mirella fica satisfeita, mas Carlito jamais permitirá isso. Roberval fala para Dalila que não vai aceitar dinheiro de Raul. Raul pede ajuda ao advogado Ermelino para tomar o restaurante de Olívia. Ciro conta para Rafael que encontrou indícios de que Cristina fez diversos pagamentos a Guto. Kátia pega dinheiro com Cristina para pagar os remédios de Ritinha. Cristina faz Kátia prometer que vai separar Felipe de Mirella. Raul dá um emprego a Terezinha, mas em troca pede que lhe conte tudo que acontece na pensão.

Ciro aconselha Rafael a não se casar com Cristina. Rafael procura Serena, mas ela não quer se magoar mais. Mirella pede a Felipe para ficar longe de Kátia. Serena fala para Agnes que já sabe de tudo. Rafael leva Cristina a São Paulo para fazer o exame de gravidez. – Cristina concorda com Rafael em fazer o exame de gravidez. Serena fala para Agnes que sabe que ela namorou um homem que se interessou por Luna. Agnes admite que se sente culpada pelo sofrimento pelo qual Luna passou. Serena garante a Agnes que Luna a perdoou. Agnes chama Serena de filha e se abraçam. Agnes pede que Serena se mude para sua casa. Serena deixa claro que não quer o dinheiro de Agnes, apenas o seu amor. Guto decide fugir da cadeia, quando Ermelino garante que ele jamais será inocentado por ter atacado Ciro.

Cristina conta para Débora que jamais passou uma noite com Rafael e, portanto, não está grávida. Ermelino aconselha Raul a convencer o juiz de que quer se reconciliar com Olívia. Mirna tenta impedir Vitório de cozinhar as galinhas que estão no restaurante, com pena das aves. Ofélia vê Kátia abraçando Felipe. Débora dá dinheiro a Dalila e pede que vá a São Paulo fazer o exame de gravidez em nome de Cristina. Dalila aceita a proposta de Débora. Felipe se desvencilha de Kátia, mas fica perturbado pela beleza dela. Olívia deixa Mirna levar uma das galinhas. Vera pede que Eduardo permita que Julian tente ajudar Alexandra mais uma vez. Rafael aconselha Felipe a não correr o risco de perder Mirella.

Raul marca uma audiência de reconciliação com o juiz. Vitório expulsa Raul do restaurante. Agnes pede que Rafael volte para Serena. Rafael explica que não poderá abandonar Cristina se ela estiver mesmo grávida. Julian faz com que a voz se afaste de Alexandra durante alguns momentos e diz para Eduardo que ela tem salvação. Eduardo permite que continue o tratamento. Ofélia manda Mirella ter cuidado com Felipe. Débora leva Dalila para fazer o exame e diz para a enfermeira que é Cristina. Rafael leva Cristina para fazer o exame.

Que horas começa?

