Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 17:20, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, Cristina solta um grito e Guto desaparece.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Cristina solta um grito e Guto desaparece. Débora afirma para Cristina que ela estava vendo coisas. Cristina fica apavorada e pede a Rafael para ficar ao seu lado, mas ele a trata com frieza. Serena não entende por que viu o irmão de Luna. Hélio fala para Sabina que quer entender o amor que sente por Serena para poder se abrir para novos amores. Sabina gosta. Ofélia fica irritada ao ver Hélio conversando com Sabina. Abílio acusa Ofélia de ser preconceituosa. Débora afirma para Rafael que ele é o maior culpado por Cristina ter perdido o filho e diz que é sua obrigação cuidar dela.

Raul vê Olívia vestida de garçonete e caçoa dela. Olívia fica furiosa e expulsa Alaor e Romeu do restaurante. Eduardo consola Alexandra, que fica feliz com a atenção dele. Crispim pergunta a Kátia se ela quer ficar noiva como Mirna. Kátia foge do assunto e Crispim acha que ela está envergonhada. Romeu conta para Roberval que estava procurando o neto que não conheceu, mas que só poderia identificá-lo através de uma medalhinha de Santa Clara. Terezinha, assim como Alaor, tenta se passar por neta de Romeu e lhe mostra a medalhinha de Roberval como sendo sua.

Hélio a desmente e Romeu descobre que seu neto é, na verdade, Roberval. Rafael decide dormir ao lado de Cristina. Cristina pede um beijo a Rafael, que se recusa, deixando-a furiosa. Cristina exige que Rafael cumpra a promessa de lhe dar outro filho. Alexandra pede para Eduardo passar a noite com ela. Eduardo explica para Alexandra que eles não podem viver como marido e mulher, pois ela é doente. Alexandra percebe que Eduardo ainda ama Vera e fica arrasada. Ciro descobre que Xavier fugiu da cidade. Romeu mostra a Roberval uma foto de sua mãe, deixando-o emocionado.

Rafael abraça Cristina, mas explica que não sente amor por ela. Terezinha conta para Romeu que o filho que Dalila está esperando não é de Roberval. Romeu fica feliz ao saber que Roberval vai dar um nome para o filho de Dalila. Julian fala para Agnes que talvez Hélio seja a reencarnação de seu filho, deixando-a perturbada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.