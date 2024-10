Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (9) vai ao ar às 17:05, após 'Filme'. Nesse capítulo, Ofélia fica muito nervosa ao ver um mendigo na porta da igreja.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Ofélia fica muito nervosa ao ver um mendigo na porta da igreja. Ela parece reconhecê-lo de algum lugar. Rafael diz a Raul que quer pagar as dívidas de Olívia. Raul sugere a Rafael que ele venda o roseiral para conseguir o dinheiro que Cristina quer. Rafael pergunta a Raul qual o interesse dele em vender o roseiral.Raul explica para Rafael que só estava tentando ajudá-lo a levantar o dinheiro que precisa.Rafael diz a Raul que vai mandar um profissional examinar os livros-caixa para entender por que seus negócios têm dado tão poucos lucros.

Ermelino aconselha Raul a desobedecer à ordem de Rafael e não pagar as dívidas de Olívia até depois da audiência. Nina aceita namorar com Felipe. Alexandra decide sair à procura das joias, pois Guto não pára de atormentá-la. Zulmira vê Ivan e Cristina conversando e pergunta se eles não têm vergonha. Yolanda comenta com Osvaldo que um mendigo lhe fez perguntas sobre Ofélia. Nina conta a Mirella que ela e Felipe estão namorando. Zulmira acusa Cristina de estar se aproveitando de Ivan e a manda deixá-lo em paz. Serena revela a Rafael que Cristina queria as joias de Luna.

Rafael agride Cristina e ordena que ela e sua mãe saiam de sua casa. Felipe tenta apagar o fogo, desesperado. Ivan entra no atelier e tira Cristina do meio das chamas. Felipe pede que Rafael saia também. Rafael é atingido por um lustre que despenca e desmaia. Serena pressente que algo está acontecendo com Rafael e corre para a casa dele. Os policiais apagam o fogo. Serena se desespera ao ver Rafael ferido e pede que não a deixe. Ivan vê no atelier os restos do galão de gasolina que Cristina usou para causar o incêndio. Cristina expulsa Serena da casa de Rafael e a humilha.

Serena pede a Roberval para levá-la até o roseiral. Eduardo descobre que o fogo afetou as córneas de Rafael e que ele pode não voltar a enxergar. Débora se aproveita do fato de Rafael estar no hospital e demite Eurico e Zulmira. Ivan tira o galão de gasolina do atelier e o esconde. Cristina explica para Ivan que vai cuidar dos negócios de Rafael enquanto ele estiver debilitado e fará de tudo para prejudicá-lo. Serena pede a ajuda de José Aristides para salvar Rafael.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.