Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (6)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (6) vai ao ar às 17:05, após 'Rainha de Katwe'. Nesse capítulo, Serena concorda em ficar com as joias, mas explica para Rafael que não vai usá-las nunca, pois elas são carregadas de tristeza.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Serena concorda em ficar com as joias, mas explica para Rafael que não vai usá-las nunca, pois elas são carregadas de tristeza. Débora convence Ivan a ajudá-la a dar um jeito em Rafael. Roberval acha que Dalila o traiu e a expulsa de casa. Dalila tenta se explicar, em vão. Cristina garante a Débora que as joias ainda serão suas.

Ciro mostra a Agnes que encontrou um caderno na maleta e diz que ali pode estar a prova do envolvimento de Cristina na morte de Luna. Serena confessa para Felipe que algo de ruim ligado às joias ainda vai acontecer. Crispim aconselha Mirna a perdoar Jorge para que ele possa se casar com Kátia. Dalila conta para Osvaldo que Roberval a expulsou de casa.

Osvaldo chama Vitório e Hélio para tomarem satisfações com Roberval. Roberval conta que viu Dalila beijando Raul e Osvaldo fica furioso. Dalila garante que vai provar sua inocência. Hélio diz a Dalila que já sabe como ela pode provar que não está envolvida com Raul. Serena diz para Rafael que as joias têm uma maldição. Rafael respeita a decisão de Serena de não usar as joias.

Hélio garante a Roberval que Dalila vai lhe provar que não gosta mais de Raul, mas ele não acredita. Cristina e Ivan esperam Eduardo deixar Alexandra sozinha em casa e fazem um interrogatório para que ela conte onde estão as joias.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.