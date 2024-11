Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 17:15, após 'Mentes Sombrias'. Nesse capítulo, Serena pede que Rafael faça um acordo com Cristina custe o que custar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Serena pede que Rafael faça um acordo com Cristina custe o que custar. Hélio comenta com Serena que há algo de errado nas contas da empresa de Rafael. Terezinha gasta dinheiro do próprio bolso para comprar mantimentos para a casa de Raul. Crispim não deixa que Kátia trabalhe, afirmando que todo o serviço de casa pode ficar a cargo de Mirna.

Ivan sugere que Cristina esqueça sua vingança, mas ela afirma que ainda quer recuperar as joias. Chega o dia da audiência. Hélio pede que Roberval venha com ele pois tem uma surpresa boa. A ajudante de Madalena diz ao juiz que Olívia não faz roupas há muito tempo. Gumercindo conta para o juiz que Raul era um péssimo administrador do restaurante.

Ermelino argumenta que a ajudante e Gumercindo estão querendo ajudar Olívia, e convence o juiz a desconsiderar os depoimentos. Abílio mostra que ainda tem uma testemunha: Dalila. Dalila conta ao juiz tudo que Raul fez com ela. Ofélia exige que Terê lhe devolva Joli. Rafael diz a Cristina que tem uma proposta a lhe fazer.

Cristina dá uma gargalhada. Cristina fala para Rafael que não vai aceitar migalhas dele e que só fará o acordo por muito dinheiro. Rafael fica furioso e garante a Cristina que vai colocá-la na cadeia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.