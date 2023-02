Quando será o Desfile das Campeãs do Carnaval de 2023? Veja detalhes

O Desfile das campeãs do carnaval carioca acontece neste sábado (25), na Marquês de Sapucaí. As seis melhores escolas de samba de 2023 terão o direito de encantar a avenida mais uma vez.

A ordem do desfile ocorre de maneira inversa à colocação na apuração. A campeã, Imperatriz, será a última a desfilar e a sexta colocada, Grande Rio, abre a festa no Sambódromo do Rio de Janeiro.

Confira a ordem dos desfiles