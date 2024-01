Protagonistas de ‘A Usurpadora’ se reencontram após 26 anos e fãs vão à loucura

Para alegria dos fãs, três atores do elenco principal da novela “A Usurpadora” fizeram um registro fotográfico, em um reencontro após 26 anos em que o folhetim foi originalmente exibido: Gabriela Spanic, Fernando Colunga e Marcelo Buquet. Eles viveram Paola/Paulina, Carlos Daniel e Rodrigo, respectivamente.

A foto foi postada nesta quinta-feira (4), via Instagram, por Gabi Spanic, que vibrou com o encontro. A atriz escreveu na publicação: “Que felicidade coincidir com grandes atores, companheiros queridos que tanto amo e admiro! Do romance mais repetido da história!”.

A imagem recebeu mais de 100 mil comentários, repletos de saudosismo e admiração pela trama, muitos deles vindos do Brasil. “Que lindos! O Brasil ama demais essa novela A Usurpadora para sempre em nossos corações”, escreveu um perfil. “Que foto! 2024 já chegou com tudo”, exclamou outra pessoa. “Viajei no tempo agora, é como se estivesse vendo eles na fábrica Bracho”, disse mais um.

A história das gêmeas Paola e Paulina, trama central de “A Usurpadora”, conquistou fãs pelo mundo, inclusive no Brasil. Em 1998, a novela escrita por Inés Rodena e adaptada por Carlos Romero foi exibida pelo SBT, alcançando altos índices de audiência e sendo reprisadas diversas vezes.