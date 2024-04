Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 20 de abril

Você está se questionando até que ponto manda na sua vida, define seus objetivos e concretiza-os materialmente. E precisa aprender a gostar de quem você é, ou seja, precisa se encontrar. E hoje, 20 de abril, pode ser um dia muito especial. Depois de 14 anos, vamos ter um encontro entre Júpiter e Urano no signo de Touro. E a pergunta é: Como você está lidando com o que você deseja? Chegou a hora de voar mais alto. O que estiver necessitando de agitação sairá da apatia e ganhará novos rumos. Mas se você resistir às mudanças, ficará para trás. Fuja do habitual e acolha as diferenças. Modifique o jeito de conduzir a vida. A liberdade pode te abrir portas. Chega de se moldar para caber, chega de se diminuir. Não tente controlar mais o fluxo. Como está sua vida em 2010 (a última vez que Júpiter encontrou Urano)? Hoje você inicia um novo ciclo. Deixa romper, deixa ir, renova, liberte-se. Confira abaixo como seu signo pode aproveitar essa grande conjunção.

Signo de Capricórnio hoje

Que tal colocar um pouco de fogo na sua vida, capricorniano(a)? Experimente novos jeitos de ser, sentir e criar. Como anda sua paixão pela vida? Se entregue mais aos prazeres, leve mais entusiasmo para sua vida e seja verdadeiro com você. Tenho certeza que sua autoexpressão não será a mesma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.