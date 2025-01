Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de janeiro

Marte em Leão se opõe a Plutão em Aquário, trazendo à tona aquele sentimento de querer seguir o coração, mas perceber que nem sempre é fácil alinhar os próprios desejos com as expectativas e vontades de outras pessoas. Pode ser um dia de embates internos ou externos, em que você se questiona sobre quem está no comando: você ou as circunstâncias?



A Lua em quadratura com Urano promete momentos de tensão e imprevistos que podem mexer com o seu humor ou te deixar mais inquieto(a). A sensação de instabilidade pede paciência e flexibilidade.



Mas, como um respiro, a Lua chega em Peixes no fim do dia, trazendo uma energia mais suave e acolhedora. É uma oportunidade de desacelerar, relaxar e se conectar com o lado mais sensível. Permita-se sonhar um pouco, deixar a rigidez de lado e confiar que nem tudo precisa ser resolvido na força.

Signo de Câncer hoje

O desejo de proteger o que é seu pode gerar embates com quem pensa diferente. Respire fundo e não leve tudo para o lado pessoal. Nem tudo é uma ameaça, às vezes as diferenças nos fazem crescer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.