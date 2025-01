Confinada para o BBB 25, Gracyanne Barbosa tem vídeo íntimo vazado nas redes sociais

A influenciadora Gracyanne Barbosa, de 42 anos, já confirmada no grupo Camarote do BBB 25 em dupla com a irmã, Giovanna, teve um vídeo íntimo vazado nesta sexta-feira (10). As imagens foram anteriormente publicadas na conta oficial da musa fitness no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Internautas resgataram o vídeo e publicaram no X, antigo Twitter, após o anúncio de Gracyanne no reality show ganhar repercussão nas redes sociais.

Na gravação, a ex-mulher de Belo aparece totalmente nua e em movimentos sensuais. O vídeo tem recebido críticas de seguidores no X, que se mostraram surpresos com o conteúdo publicado pela influenciadora em outras plataformas pagas.

Gracyanne Barbosa no BBB

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna estão confirmadas na 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25). Elas foram anunciadas no Camarote do reality show nessa quinta-feira (9).

As duas são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.

Em especial Gracyanne, que segue um estilo de vida regrado, com exercícios e dietas intensos. Modelo de fisiculturismo, a ex-dançarina do Tchakabum, grupo que integrou entre 1999 e 2008, também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo sido rainha de bateria com passagem por diversas agremiações.

Quando deixou o Mato Grosso do Sul para morar sozinha no Rio, ainda adolescente, Gracyanne chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia, e aproveitava para malhar nas horas vagas.

A influenciadora formou-se em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão. Hoje acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Está solteira após o fim do relacionamento com o cantor Belo.