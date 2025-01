Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/1)

Hoje, a Lua amanhece em Gêmeos e forma um aspecto tenso com Saturno, o planeta das cobranças e responsabilidades. Este é um momento para refletir profundamente: será que você está vivendo alguma ilusão, acreditando em mentiras ou talvez mentindo para si mesmo? A sensação de estar perdido ou sem direção pode ser mais forte agora, mas é uma oportunidade para buscar clareza e honestidade consigo.



Além disso, temos uma mudança importante no céu: os nodos lunares, que há algum tempo trabalhavam o eixo Áries-Libra, mudam para o eixo Virgem-Peixes. Esse movimento nos desafiará a aprender novas lições coletivas e individuais. A humanidade será convidada a soltar o controle excessivo, abraçar a imperfeição e confiar mais nos processos da vida.



Dica do dia: Permita-se questionar e ajustar a rota, sem medo de deixar ir o que não faz mais sentido. Soltar o controle pode ser o primeiro passo para encontrar o verdadeiro equilíbrio.

Áries

Comunicação e Espiritualidade: Você pode sentir dúvidas sobre o que realmente acredita ou como expressar seus sentimentos. Use o dia para refletir antes de falar e alinhar sua verdade interna com o que comunica ao mundo.

Touro

Finanças e Rede de Apoio: Questões sobre seus recursos e como você se conecta com grupos podem surgir. Evite gastos impulsivos e procure fortalecer laços verdadeiros que podem te apoiar.

Gêmeos

Identidade e Carreira: A Lua no seu signo ilumina sua individualidade, mas Saturno cobra maturidade nas suas escolhas profissionais. Foque no que realmente importa a longo prazo.

Câncer

Inconsciente e Expansão: Emoções reprimidas podem vir à tona, especialmente relacionadas à sua visão de futuro. Meditação ou conexão espiritual podem ajudar a encontrar clareza.

Leão

Amizades e Transformações: O dia pode trazer à tona tensões em grupos ou em questões íntimas. Seja honesto sobre suas necessidades e evite controlar situações que precisam seguir seu curso natural.

Virgem

Carreira e Relacionamentos: O equilíbrio entre sua vida profissional e as demandas emocionais dos outros é o foco. Priorize compromissos que respeitem seus limites e valores.

Libra

Saúde e Filosofia de Vida: Há uma cobrança para ajustar sua rotina e seus ideais. Reflita sobre como suas crenças estão influenciando seu bem-estar físico e emocional.

Escorpião

Prazer e Transformação: Questões de autovalor e entrega emocional podem surgir. Encontre equilíbrio entre o que você dá e recebe, tanto em relacionamentos quanto em projetos criativos.

Sagitário

Família e Parcerias: O desafio está em lidar com as necessidades do lar e as expectativas nos relacionamentos. Busque conversas honestas e clareza sobre responsabilidades mútuas.

Capricórnio

Rotina e Comunicação: A cobrança vem na forma de reorganizar sua rotina ou rever padrões de pensamento. Seja prático e evite prometer mais do que pode cumprir.

Aquário

Finanças e Prazeres: Questões financeiras podem impactar como você se diverte ou se sente realizado. Planeje com cautela e descubra formas de aproveitar sem excessos.

Peixes

Identidade e Estruturas: Você pode sentir pressão sobre como é visto no mundo versus como se sente por dentro. Use o dia para alinhar sua imagem externa com sua essência verdadeira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.