Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de novembro

Estamos iniciando uma semana que pede autoavaliação. Pode ser que você tenha que fazer alguma modificação nos seus planos. Aproveita a energia criativa de Aquário e tente inovar. A segunda-feira chega com a Lua tensionando Júpiter e esse aspecto pode inflar suas emoções e expectativas, você pode sentir que precisa alcançar mais, ou que os desafios estão maiores do que realmente são. Tenha cuidado com o exagero e lembre-se de que, nem sempre, as coisas são tão grandiosas ou tão dramáticas quanto parecem.



Vênus chega em Capricórnio e nos próximos dias você será convidado a fortalecer seus relacionamentos e buscar realizações concretas, tanto nas parcerias pessoais quanto no trabalho. Este é um momento em que as relações precisam ser construídas em uma base sólida e responsável. Foque no que é estável e duradouro, investindo sua energia em compromissos que possam crescer com o tempo.



À noite, a Lua faz uma conjunção com Netuno, trazendo uma atmosfera mais leve e imaginativa. Permita-se sonhar, meditar ou expressar sentimentos de forma mais profunda e poética, mas mantenha os pés no chão para evitar ilusões.

Signo de Câncer hoje

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.