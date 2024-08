Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de agosto

Novos caminhos podem trazer bons resultados. O céu te convida a revisar seus planos e rota. O dia amanhece com a Lua, Mercúrio e Vênus no signo de Virgem. Pode ser que hoje você sinta alguns incômodos. Alguma coisa está fora do lugar e hoje você vai enxergar essa bagunça com riqueza de detalhes. O que não está funcionando na sua vida? Reflita sobre isso, a energia de Virgem pede praticidade e Mercúrio retrógrado quer fazer os ajustes. No final do dia a Lua vai fazer um aspecto desafiador com Marte, tente não apressar as coisas para não ter que refazer o trabalho. Estamos falando de uma Lua em Virgem e de um Marte em Gêmeos, ou seja, a pressa é inimiga da perfeição.

Signo de Áries hoje

Você está chegando a conclusão que a vida não é apenas um fazer desenfreado. Muitas vezes, estamos tão focados em cumprir tarefas e alcançar objetivos que esquecemos de apreciar o momento presente, de refletir sobre o que realmente importa e de nos conectar com nós mesmos e com os outros. Viver de forma equilibrada envolve não só agir, mas também contemplar, sentir e ser.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.