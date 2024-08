Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de agosto

O signo de Virgem segue no comando. Continue focado em solucionar seus problemas. Tente administrar bem o seu tempo e foque no que precisa ser feito. O dia pede trabalho e foco nos detalhes. Faça o que precisa ser feito, pois a Lua vai conversar com Júpiter e por mais que seja desafiador, você não pode deixar escapar as oportunidades. Sol e Júpiter fazem um aspecto interessante e pode ser que hoje você consiga enxergar as correntes que te imobilizam, os enganos que te impedem de enxergar os caminhos, seus vícios e autosabotagem. O dia pode ser muito inspirador, aproveite.

Signo de Aquário hoje

Reavalie suas prioridades na vida, aquariano(a). Há alguma coisa que não está no lugar certo. E você só consegue restaurar o equilíbrio se olhar adiante. Determine uma nova rota, pegue uma curva diferente e aceite que mudar é uma coisa boa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.