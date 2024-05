Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de maio

Hoje, Plutão retoma o seu movimento direto. E sinto que você vai ter que refazer alguns caminhos. Nos próximos 6 meses você vai ter que testar novamente aquela ideia, projeto e tudo que você vem construindo na sua vida. Plutão, o senhor das transformações profundas quer saber se você desapegou de verdade. Até o dia 12 de outubro você vai precisar rever o que foi transformado e o que ainda precisa mudar na sua vida. A Lua já acorda num diálogo nada fácil com Júpiter e você precisa buscar os resquícios do passado que ainda estão aí te atrapalhando. No período da tarde a Lua chega no signo de Peixes e você pode se sentir mais aliviado. Tente recarregar suas baterias, lembre-se que Marte está no signo de Áries cheio de gás, mas todo guerreiro precisa de descanso. Deixe suas armas de lado, desarme-se e abra seu coração, ou seja, é hora de abaixar as defesas e se abrir para algo novo.

Signo de Aquário hoje

Foque na sua comunicação, aquariano(a). Maio está super favorável para vendas e trocas. Você tem o poder de conquistar por meio das palavras.

Aproveite para vender uma ideia ou para ter uma conversa corajosa, mas muito cuidado com as palavras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.