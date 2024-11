Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de novembro

Hoje, a Lua inicia sua jornada no signo de Áries, trazendo uma energia de começo e movimento. Parece que ela não quer ficar parada e, talvez, você também sinta uma pressa interna para agir, avançar, fazer acontecer. Mas enquanto a Lua se aquece em Áries, Mercúrio e Saturno se encontram para uma conversa tensa, onde as ideias parecem emperrar, as palavras saem meio truncadas, e qualquer impulso pode se transformar em confusão.



É um dia para agir com cautela: os pensamentos podem estar nublados, e, se deixar a pressa tomar conta, você corre o risco de se perder nas próprias palavras ou emoções. Vá com calma, respire antes de qualquer decisão ou resposta mais afobada. Enquanto isso, a pequena Vênus, que comanda as relações e finanças, também passa por uma tensão no céu. Não é o melhor momento para decisões importantes nesses assuntos; segure-se um pouco para não arriscar o que já está seguro. Hoje, o céu pede para ir devagar e olhar mais profundamente antes de avançar.

Signo de Aquário hoje

Com a Lua em Áries, o impulso para agir estará forte, mas Mercúrio em tensão sugere que as coisas podem sair diferentes do planejado. Use o dia para estruturar novas ideias e evite falar demais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.