Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de agosto

Nos próximos dias, podemos enfrentar períodos de tensão. As duas próximas semanas serão as mais tensas de 2024. É importante manter a calma e buscar clareza antes de tomar decisões. Lembre-se de respirar fundo, se distanciar emocionalmente das situações para avaliá-las com objetividade. Este é um momento para praticar a paciência. Você vai descobrir que a palavra tem poder incrível. À medida que aprende sobre o peso e a influência de suas palavras, considere usá-las com intenção e cuidado. A segunda-feira chega sob uma Lua crescente no signo de Escorpião. Essa fase vai até o dia 19 de agosto e será repleta de transformação e intensidade. O segredo é não resistir.

Signo de Aquário hoje

A Lua Crescente pode trazer desafios na carreira ou em relação à sua imagem pública. É um momento que exige muito cuidado com tudo o que você fala ou comunica. Suas palavras terão peso, então seja prudente e estratégico. Se tiver que desapegar de algo, chegou a hora. Existe uma nova experiência a ser vivida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.