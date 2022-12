Polícia investiga hipótese de Thiago Rodrigues não ter sido vítima de assalto; entenda caso

O inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro colheu novas provas que afastam a possibilidade de que o ator Thiago Rodrigues foi roubado e espancado por assaltantes na madrugada do último domingo (11), na Gávea. A informação foi divulgada pela CNN.

A polícia investiga se o artista se envolveu em uma briga no evento que compareceu ou sofreu uma queda acidental. Thiago foi encontrado desacordado na Praça Santos Dumont, com diversos ferimentos e a cabeça ensanguentada. Ele foi levado para o hospital Miguel Couto.

Legenda: Imagem do ator sendo atendido na unidade hospitalar após agressão Foto: Arquivo pessoal

Na quinta-feira (15), a delegada responsável pelo caso ouviu o depoimento de uma amiga de Thiago, que teria sido a última pessoa a vê-lo antes do ocorrido. Ela afirmou que se despediu do ator na praça, por volta de 5h40, e ele estava bem.

A amiga disse ainda que a praça já tinha movimentação de feirantes. Outro indício que afasta a chance de assalto é que as câmeras de segurança analisadas pelos policiais não registraram nenhuma movimentação atípica na região.

O taxista que levou Thiago da praça para o hospital, já machucado, também deve ser ouvido. Em seu depoimento, na terça-feira (13), o ator disse não ter certeza se foi realmente assaltado.

Polícia investiga briga

No dia do incidente, Thiago esteve em um evento em um clube da Gávea, próximo à região onde foi encontrado na manhã de domingo (11). As investigações apontaram que ele pode ter se envolvido em uma briga na área vip do local.

Apesar de alegar ter sido assaltado, somente o celular de Rodrigues desapareceu. Na ocasião, ele foi encontrado com a mochila, o cordão e uma carteira.

O Policial Militar que estava de plantão no hospital Miguel Couto disse à polícia que o ator falou que voltaria ao clube 'porque havia se envolvido em uma briga e precisava resolver questão'. O ator deu outra versão no seu depoimento: disse que voltaria ao estabelecimento para procurar o celular perdido.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.