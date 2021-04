Paulo Gustavo tem piora da Covid-19 e inicia nova terapia nesta sexta-feira (2)

O humorista Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, apresentou um agravamento de seu quadro de saúde nesta sexta-feira (2). Conforme boletim médico, ele segue na UTI com o objetivo de permitir recuperação da função pulmonar.

O ator teve de se submeter à Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO). "Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas", diz o boletim enviado pela família.

Nos últimos dias, Paulo Gustavo vinha apresentando estabilidade. Ele foi internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março.