Paulo Gustavo segue apresentando melhoras da Covid-19 após 20 dias internado

Internado desde o dia 13 de março com Covid-19, o humorista e ator Paulo Gustavo mantém evolução para a melhora do quadro de saúde. Informação foi divulgada em boletim médico divulgado por familiares nesta quinta-feira (1º).

Mesmo em UTI e intubado, os sinais de recuperação da função do pulmão do ator já aparecem. Nas últimas 48 horas, a evolução foi positiva.

"Nas últimas 48 horas, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje. A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente", diz o comunicado enviado à revista "Quem".

A família de Paulo Gustavo também agradeceu o apoio de fãs. Nesta quinta-feira, a mãe do humorista, Déa Lucia Amaral, compartilhou um desabafo sobre o caso do filho.

"Meu filho, volta rápido...O palco e seus fãs estão esperando saudosos. Estou com muitas saudades. Te amo", escreveu ela na publicação", escreveu Déa.

Internação

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde quando precisou ser intubado, informação que foi confirmada no dia 22 de março. Desde então, o ator tem uma boa resposta ao tratamento.