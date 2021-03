Ator Paulo Gustavo é intubado no Rio de Janeiro

Diagnosticado com Covid-19, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, precisou ser intubado neste domingo (21). Segundo comunicado da assessoria de imprensa, o artista "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura".

A nota informou ainda que ele está em "plena consciência de seu estado" e que a equipe profissional "permanece confiante na sua plena recuperação".

"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação”.

Vias redes sociais, o dermatologista Thales Bretas, marido do ator, disse estar calmo e confiante e que a intubação seria "mais um passo na cura da infecção pela Covid". "Tenho muita fé e sei que já já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente".

Internação

Paulo Gustavo foi internado por orientação médica em um hospital particular do Rio de Janeiro no dia 13 de março.

Na última sexta-feira (19), a equipe chegou emitiu nota afirmando que o humorista vinha apresentando sinais de melhora do "ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares, assim como para o próprio".

Desde a internação, Paulo Gustavo tem recebido diversas homenagens e pedidos de oração de amigos e colegas de trabalho.

Foto: Reprodução/Instagram