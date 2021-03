Internado com Covid-19, ator Paulo Gustavo apresenta melhora no quadro de saúde

O ator Paulo Gustavo apresentou uma melhora em seu quadro de saúde dos pontos de vista clínico, laboratorial e tomográfico. O artista está internado em um hospital do Rio de Janeiro com Covid-19 desde 13 de março. A informação foi divulgada pela assessoria do ator.

Segundo a assessoria, a melhora traz otimismo para toda a equipe profissional, para os familiares e para o próprio artista. "Paulo e sua família agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação", diz a nota.

O marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, também comentou, na última quinta-feira (18), o estado de saúde do ator. "Graças à equipe médica e corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", disse.

No Instagram, o médico disse que o humorista está com saudades de fazer as pessoas rirem. O humorista e Bretas são casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu, de um ano e meio.

"Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto", contou o dermatologista.

Já a irmã do ator, a produtora Juliana Amaral, disse que só a equipe de cuidados médicos é que está tendo o privilégio de rir com Paulo Gustavo. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir que é o que ele mais ama! Por enquanto só a equipe de cuidados está tendo esse privilégio", afirmou

A mãe de Paulo, Déa Lúcia Amaral, também pediu orações para o filho durante os primeiros dias de internação. Déa é a inspiração para a personagem Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo no monólogo "Minha Mãe é uma Peça", que virou uma série de filmes, livro e consagrou o humorista.

Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", disse Déa.