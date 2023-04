Participante do The Voice Kids esquece letra e recuperação emociona jurados

A adolescente Julia Rodrigues, de 12 anos, foi uma das participantes que emocionou os jurados no 'The Voice Kids' neste domingo (30). Ela esqueceu a letra da música no começo da audição, mas conseguiu se recuperar.

Julia subiu ao palco para cantar "Como Nossos Pais", clássico do cearense Belchior eternizado por Elis Regina, mas esqueceu parte da letra da canção logo no início da apresentação.

Ao perceber o erro, a paulista chegou a abaixar a cabeça, mas logo continuou a cantar. A recuperação surpreendeu a plateia e os jurados Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho.

No fim da apresentação, Julia se emocionou e falou sobre a importância da música e do teatro aos avaliadores. "O teatro na minha vida é a presença, é a emoação de estar, de fazer. O teatro na minha vida é tudo, que nem a música", contou.

"Essa garra que nos comove, essa garra que nos motiva", disse Carlinhos Brown. "Você é uma grande cantora", exaltou Mumuzinho.

Iza, que virou a cadeira nos últimos segundos da apresentação, ressaltou que Julia tem uma grande presença de palco. "Você é uma coisa encantadora", disse.

Aprovada para a próxima fase do reality, Julia escolheu competir no time de Carlinhos Brown. O programa terá o quinto dia de audições às cegas no próximo domingo (7).