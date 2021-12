Park So Dam, atriz de 'Parasita', passa por cirurgia para tratar câncer

A atriz sul-coreana Park So Dam, de 30 anos, foi diagnosticada com um câncer de tireoide. Ela fez parte do elenco do filme premiado ‘Parasita’, interpretando a personagem Kim Ki Jun, filha mais nova da família pobre. O estado de saúde foi divulgado pela agência da artista, segundo o G1.

Em comunicado, a empresa informa que a atriz passou por uma cirurgia e não poderá cumprir agenda para divulgação no novo filme, o "Special Delivery".

O texto diz que Park ficou desapontada por não conseguir cumprir o cronograma previsto, mas “focará em sua recuperação” para que ela possa ficar saudável e, no futuro, reencontrar o público.