'Pantanal': veja o resumo da novela deste sábado (17)

No capítulo da novela 'Pantanal' deste sábado (17), que vai ao ar às 21h50, após o Jornal Nacional, Velho do Rio confidencia a Juma que Tadeu não é filho biológico de José Leôncio.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SÁBADO (17)

José Leôncio pede desculpas a Solano. Alcides continua desconfiando de Solano e Tenório. Filó tenta convencer José Leôncio a não mandar Zefa embora. Marcelo afirma que viu uma arma no quarto de Solano. Tadeu apoia Zefa.

Solano sugere que Tenório o mande embora, como parte do plano que pensa colocar em prática, para fazer o serviço contratado pelo grileiro. José Leôncio ameaça deserdar Tadeu, se ele for embora com Zefa.

O Velho do Rio confidencia a Juma que Tadeu não é filho biológico de José Leôncio. Marcelo e Guta avisam a José Leôncio que Tenório demitiu Solano.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h50, após o Jornal Nacional.

