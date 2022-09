'Pantanal': veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta sexta-feira (23), que vai ao ar às 21h55, após o Jornal Nacional, Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SEXTA (23)

José Lucas diz a Irma que talvez ela não esteja pronta para esquecer Trindade. Juma ameaça Jove, diante da insistência do marido de tirá-la da tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o filho de Irma nascerá antes da hora.

Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Juma avisa a Jove que ficará na tapera com a filha. Irma afirma a José Lucas que o filho dela só nascerá com a presença do pai. Eugênio tem a impressão de ter visto Trindade em sua chalana.

Irma tem uma visão com Trindade, que liberta o filho de qualquer vínculo e o entrega nos braços de Irma. Filó fica perplexa ao saber por Irma que Trindade fez seu parto.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h55, após o Jornal Nacional.

