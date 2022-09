'Pantanal': veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta segunda-feira (12), que vai ao ar às 21h55 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Irma pressente que haverá nova morte na trama.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SEGUNDA (12)

Filó não se conforma com decisão de Juma de parir com a ajuda do Velho do Rio. Zuleica pensa em voltar com os filhos para São Paulo. José Leôncio fica surpreso quando Jove lhe conta que José Lucas deu uma aula de política para o prefeito e vereadores.

A família de Tenório estranha a trégua de paz que o grileiro propõe. Guta e Marcelo tentam convencer Maria Bruaca a negociar com Tenório. Tenório orienta Solano a tirar as vidas de José Leôncio e seus filhos de uma só vez. Solano ensina Renato a atirar.

Irma pressente que haverá morte. Juma aconselha Zefa a conversar com Tadeu. Zefa decide voltar para a fazenda de Tenório.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h55, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn