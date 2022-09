'Pantanal': veja o resumo da novela desta sábado (24)

No capítulo da novela 'Pantanal' deste sábado (24), que vai ao ar às 21h50, após o Jornal Nacional, Juma acerta com Muda que se transformará em onça para matar Tenório.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SÁBADO (24)

Trindade diz a José Lucas que seu caminho é viver ao lado de Irma. Juma diz a Jove que voltará para a fazenda. Juma deixa José Leôncio levar a neta nos braços a galope, como o sogro fez com Jove. Juma acerta com Muda que se transformará em onça para matar Tenório.

José Leôncio se preocupa com o cansaço que sente, mas não aceita fazer exames, mesmo com a insistência dos filhos. José Leôncio avisa a Tibério e aos peões que sairá com a próxima comitiva. Filó comenta com Tadeu e Zaquieu que José Leôncio pode acabar morrendo ao querer provar que está bem.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h50, após o Jornal Nacional.

